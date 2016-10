Erstmals findet im Euromarkt Kapfenberg ein „Oktoberfest“ statt. Neben zünftigen Schmankerln und Bierverkostung gibt es natürlich auch das beliebte Gutscheinheft. Vergünstigungen beim Einkauf werden hier ebenso geboten wie ermäßigte Speisenangebote.



Natürlich darf bei einem zünftigen Oktoberfest die Musik nicht fehlen. Bereits am Freitag präsentieren die „Alpenyetis“, die einzige österreichische Barfußband, ab 14 Uhr ihre großen Hits und werden für ausgelassene Stimmung sorgen. Am Samstag sind die „Grillkogler“ ab 10 Uhr beim Frühshoppen für beste Musik verantwortlich.



Auch die Kinder werden hier nicht zu kurz kommen. Am Freitag kann man sich ab 14 Uhr beim Lebkuchen backen versuchen und am Samstag gibt es ein Glücksrad.



An beiden Tagen gibt es jeweils 100 gratis Oktoberfestbrezen und ein Gewinnspiel, bei welchem man unter Anderem ein Dirndl bzw. eine Lederhose gewinnen kann.



Den Abschluss am Samstag machen traditionell die starken Damen und Herren beim Steinheben. Hier werden die österreichischen Meisterschaften und Senioren EM ausgetragen.