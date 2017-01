Krankenhaus-Standorte verschmelzen mit 1. Jänner zu neuen Verbünden

03.01.2017, 08:12 Uhr

Neu und doch bewährt: Mit Jahreswechsel 2016 steigt die Zahl der Spitalsverbünde innerhalb der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m. b. H. auf acht. Die Landeskrankenhäuser Deutschlandsberg und Voitsberg werden zum „LKH Weststeiermark“, die Landeskrankenhäuser Bad Radkersburg und Wagna zum „LKH Südsteiermark“ zusammengeführt. Mehr denn je erhöhen diese Verbünde die Schlagkraft der einzelnen Landeskrankenhäuser und konzentrieren Kompetenzen und Expertise, wovon vor allem Patientinnen und Patienten, aber auch Jungärztinnen und Jungärzte in der Ärzteausbildung profitieren.

Änderungen in der chirurgischen Versorgung im Verbund LKH Weststeiermark

Durch den Rückgang von Fallzahlen an der Chirurgie der beiden Standorte Deutschlandsberg und Voitsberg in den letzten Jahren kommt es zu einer Konzentration der operativen Vollversorgung am Standort Deutschlandsberg 24 Stunden rund um die Uhr. Am Standort Voitsberg wird eine vollwertige chirurgische Ambulanz in der Zeit von 7-19 Uhr angeboten, in den Nachtstunden werden in Voitsberg keine chirurgischen Fälle angenom­men und behandelt. Diese Information ist vor allem für „Selbsteinweiser“ – also Patientinnen und Patienten, die nach Verletzungen auf Eigeninitiative ins Spital fahren - von Bedeutung. Der Standort Voitsberg erfährt eine zukunftsorientierte Aufwertung durch den Neuaufbau eines Zentrums für Altersmedizin. Außerdem wird der Standort über eine vollwertige internistische Intensivstation verfügen.