Quasi-Quasar Kindertheater in Lannach

02.12.2016, 14:53 Uhr

Das Quasi-Quasar-Kindertheater präsentiert am 10. Dezember das Stück: "Der Elefant mit den rosaroten Ohren" in der Bibliothek Lannach.

LANNACH. "Der Elefant mit den rosaroten Ohren" heißt das Stück nach dem Buch von Wolf Harranth und Barbara Resch, das das Quasi-Quasar-Kindertheater am 10. Dezember um 15 Uhr in der Bibliothek Lannach präsentieren wird. Dabei werden Kinder ab 3 Jahren ebenso ihre Freude haben, wie die ganze Familie. Kartenvorverkauf in der Bibliothek im Rathaus Lannach.