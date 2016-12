VS Wildbach: Mit „ObstVerrückt“ zum Citizen Science Award 2016

19.12.2016, 17:29 Uhr

Der Citizen Science Award 2016 geht auch an die Volksschule Wildbach.



Weitere drei Schulen mit dem Award ausgezeichnet

DEUTSCHLANDSBERG. Die Kinder der Mehrstufen-Inklusionsklasse „Delfine“ der VS Wildbach arbeiteten am Citizen Science Projekt der ZAMG„ObstVerrückt“ fleißig mit und durften dafür den „Citizen Science Award 2016“ mit einem Preisgeld von 1000 Euro entgegen nehmen.Mit einer kostenlosen Smartphone-App wurden Beobachtungsdaten von Obstpflanzen gesammelt. Dabei standen die verschiedenen Entwicklungsphasen von sieben Obstpflanzen im Mittelpunkt: Apfel, Birne, Marille, Ribisel, Süßkirsche, Zwetschke und Wein. Mit der Smartphone-App wurde die Entwicklung der Obstbäume mittels Fotos und Einträgen dokumentiert. Die Beobachtungsdaten nutzen der Klimaforschung. Durch die Klimaänderung der letzten Jahrzehnte hat sich die Vegetationsperiode in Österreich um rund zwei Wochen verlängert. Noch immer sind nicht alle Einflussfaktoren geklärt. Die Wissenschaft der Phänologie erforscht, wie Pflanzen und Tiere auf das Klima reagieren. Im Alpenraum ist das Klima in den letzten 100 Jahren um 1,8 °C wärmer geworden, was bereits deutlich Auswirkungen hat, sagt Thomas Hübner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): „In Österreich beginnt der Frühling mit den ersten Blüten und dem Beginn des Laubaustriebs gegenwärtig um etwa sieben bis zehn Tage früher als vor 30 Jahren. Die erhobenen Daten gehen in die österreichische und die europäische Phänologie-Datenbank ein und stehen somit weltweit der Forschung zur Verfügung.Über diesen besonderen Award konnten sich auch die Volksschulen Naas und großklein sowie die Die Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Graz freuen.