Ibiden Porzellanfabrik Frauenthal: Platz Zwei bei den Steirischen AK-Hallenfussballmeisterschaften

29.01.2017, 13:01 Uhr

Nach drei Siegen in Folge belegte die Mannschaft der Ibiden Porzellanfabrik Frauenthal beim Landesfinale der AK-Hallenfußballmeisterschaften am Sonntag, dem 15. Jänner in Frohnleiten den hervorragenden 2. Platz.

Rund 110 Mannschaften nahmen in der Vorrunde an einem der größten Hallenfußballturniere der Steiermark teil. Am Finaltag kämpften die 16 besten Mannschaften in Leoben und Frohnleiten um den Sieg. Nach den Siegen in der Vor- und Zwischenrunde, gewannen die „Frauentaler“ auch das Halbfinale gegen die Mannschaft von LKH-Hochsteiermark nach einem 1:1 mit 3:2 im Siebenmeterschießen. Im Finale kam es schließlich zum Duell mit der Andritz AG aus Graz und hier musste man sich knapp mit einem 0:1 geschlagen geben. Die Mannschaft mit Betreuer Franz Haring möchte sich bei den Betriebsratsvorsitzenden Günter Steinbauer und Manfred Heinzl, sowie bei Geschäftsführer Mag. Karl Führer für die alljährliche großartige Unterstützung herzlich bedanken.Text und Foto(s): Josef Strohmeier