Sportmittelschule Graz I war nicht zu biegen

21.01.2017, 17:05 Uhr

Deutschlandsberg : Koralmhalle |

Acht Teams beim Regionalturnier zur Steirischen Hallenfußballmeisterschaft in Deutschlandsberg.

In zwei Vierergruppen nahmen die Mannschaften das Finalturnier am vergangenen Donnerstag in der Koralmhalle in Angriff. In A wurden Sportmittelschule Graz I, BG/BRG Leibnitz I, Neue Sportmittelschule Weiz und NMS Schwanberg gelost, die B-Gruppe setzte sich aus den Teilnehmern BG/BRG Leibnitz II, NMS Schwanberg II, NSMS Rieger Hartberg und SMS Graz II zusammen.In Gruppe A wurde recht bald sichtbar, dass der Gruppensieg nur über die SMS Graz I geht. Dank der besseren Tordifferenz gegenüber der NSMS Weiz sicherte sich Schwanberg I den zweiten Platz. In B ging es deutlich enger zu. Schließlich fand sich NSMS Rieger Hartberg mit sechs Punkten vor dem BG/BRG Leibnitz (5) auf Platz 1 wieder. Diese Platzierung war insofern wichtig, als sich in den Kreuzspielen A1 gegen B1 die Paarung des großen, in A2 gegen B2 des kleinen Finales entschied. Die Fakten: SMS Graz I siegte gegen BG/BRG Leibnitz II mit 4:0, NSMS Rieger Hartberg setzte sich gegen Schwanberg äußerst knapp im Penaltyschießen durch.Das Sechs-Meter-Schießen sollte für die Schwanberger auch im kleinen Finale gegen BG/BRG Leibnitz II zum Stolperstein werden. Null Schwanberg I, eins Leibnitz II hieß es nach sechs Schützinnen. Das große Pech: Nur die ersten drei Teams qualifizierten sich für das Landesfinale am 10. Februar in Trofaiach. Im großen Finale hatte die SMS Graz I gegen NSMS Rieger Hartberg mit 3:0 das bessere Ende für sich.Bei der Siegerehrung bedankte sich Organisatorin Andrea Strohmaier bei allen Beteiligten für ihr Engagement und überreichte Urkunden und Pokale.