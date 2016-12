8. Dezember – Fest der Erwählung Mariens

08.12.2016, 11:39 Uhr

Heute hat Profitgier den Marienfeiertag zum Einkaufstag entfremdet.Freilich hört man überall: Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben, dieWirtschaft muss angekurbelt werden, die geschätzten Umsatzzahlen müssen erreicht werden! Aber haben wir nicht schon genug? Es gibt den langen Einkaufssamstag, die Geschäfte haben mittags meist offen und auch abends wird länger gearbeitet. Man spricht immer von Einkehr, von Besinnung, von einer stillen Zeit. Aber ist sie das noch?Ab diesem 8. Dezember wird mancherorts der Brauch der „Herbergsuche“ begonnen. Das Frauentragen ist ein sehr beliebter religiöser Volksbrauch und führt in seinem Kern auf die Herbergssuche des heiligen Paares zurück, die der Evangelist Lukas überliefert hat.

Es war für mich immer ein besonderes Erlebnis, wenn sich die Nachbarn zu diesem Brauch zusammengefunden hatten. Man trug ein Marienbild oder eine Marienstatue von Haus zu Haus. Unterwegs trug jeder eine Laterne oder eine Kerze und es wurde gebetet, bis man zum nächsten Haus kam. Dort wurde angeklopft und das Herbergslied „Wer klopfet an“ gesungen. Wenn die letzte Strophe gesungen war, durften alle hineinkommen. Dann wurde das Marienbild der Hausfrau übergeben, die es an einem geschmückten Ort bis zum nächsten Tag aufbewahrte. Zum Schluss wurde ein Gebet gesprochen, die Kerzen am Adventkranz angezündet und dann konnten sich alle zum Tee und Kletzenbrot oder Kekserln zusammensetzen. Es war ein besinnlicher Abend.Von der letzten Station wurde das Bild dann zur Rorate in die Kirche getragen.Nun könnte man sagen: ich kann nicht singen, oder: ich kann nicht beten, oder: so viele Menschen machen den Boden schmutzig usw.Anfangs war ich auch skeptisch, doch als der Brauch nicht mehr durchgeführt wurde, weil viele wegen diverser Weihnachtsfeiern keine Zeit mehr hatten, fehlte mir etwas.In einer Zeit, in der weltweit Millionen Geflüchtete nach einer Bleibe suchen, sollten wir an sie besonders denken.Ich wünsche euch gute Gedanken!