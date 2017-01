Musik ist eine Friedensstifterin

27.01.2017, 00:00 Uhr

Zur Musik kam Berghold sehr früh. Der Vater, ein Gastwirt im Empersdorf, spielte hobbymäßig Trompete. Wie am Land üblich, wurde am Abend musiziert. „Ich bin mit „Rosamunde“, „Wenn die Schwalben heimwärts zieh‘n“ oder den Oberkrainer-Klassikern aufgewachsen, schmunzelt Berghold. Mit acht Jahren lernte Willi die Trompete, mit zwölf wollte er bereits Musikschullehrer werden und mit 18 war er einer der jüngsten Kapellmeister der Steiermark. Berghold studierte bei Gerhard Freiinger, einem der besten Trompeter des Landes mit Kalsdorfer Wurzeln. „Am 10. Mai wird es in der Pfarrkirche Fernitz eine Sternstunde für Trompete und Orgel geben“, freut sich Berghold auf ein Konzert mit Freiinger, bei dem die beiden mit Studenten der Kunst-Uni für ein besonderes Musikerlebnis sorgen.

Amor zielte auf Trompete und Querflöte



INFOS

Auch die große Liebe kam über die Musik. Willi und Beatrix Berghold sind der Beweis, wie wunderbar Trompete und Querflöte harmonieren. Inzwischen komplettieren zwei Buben das Familienglück und die Hausmusik. Lorenz (5) macht seine ersten Versuche am Kornett (kleine Trompete), der jüngere Sohn Paul (2) spielt einstweilen noch mit einer Gartenschlauchtrompete.„Menschen haben das Bedürfnis nach Kommunikation. Musik ist eine zusätzliche Art, wie man sich mitteilen kann, und das in größeren Gruppen“, spricht Berghold die Bedeutung von Chören, Ensembles und Musikkapellen an. „Das ist unsere Kultur, Musik weckt Gefühle und begleitet uns ein ganzes Leben, sie kann uns fröhlich stimmen, aber auch trösten“. Das Gemeinsame in der Musik ist ihm ein besonderes Anliegen. „Musik ist ein Friedensstifter. Herrscht Harmonie zwischen uns Menschen, klingt auch die Musik harmonisch“.Wilhelm Berghold ist Kapellmeister der Jugendkapelle Fernitz-Mellach, leitete als Musiklehrer in Bad Aussee und Frohnleiten das Schüler-Blasorchester und ist seit 2015 ehrenamtlicher Bezirkskapellmeister im Musikbezirk Graz-Süd. Seit 2007 leitet er die Musikschule Fernitz-Mellach mit 276 Schülern. Als Komponist schrieb er gemeinsam mit Daniel Kukovetz den „Karl Ziegler-Marsch“, gewidmet dem Bürgermeister von Fernitz-Mellach als Dank für seinen persönlichen Einsatz um die Musikschule