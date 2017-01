Lexikon des unnützen Wissens: Der Kunde ist König - auch im Baumarkt

15.01.2017, 07:00 Uhr

Wenn Ihnen auf der Straße ein LKW von MAN entgegenkommt, dann kommt der ursprünglich aus Augsburg oder Nürnberg. MAN steht nämlich für "Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg". Ein "Nissan"-PKW kommt aus Japan, das weiß jede/r. Um das noch zu unterstreichen wählte man eine Abkürzung aus dem ursprünglichen Firmennamen, der "Nippon Sangyo" lautete - und das heißt nichts anderes als "Japanische Industrie".

Frauen wissen natürlich, für was die Bezeichnung "o.b." steht - nämlich für "ohne Binde". Wenn wir jetzt den Firmennamen noch mit einem "I" ergänzen, ergibt das "OBI". der Name des Baumarktriesen ist keine Abkürzung. Er stammt aus Frankreich und soll auf die französische Aussprache des Wortes "Hobby" hinweisen. Tatsächlich gab es in Frankreich einen Baumarkt dieses Namens, die deutschen OBI-Gründer kauften im Jahr 1970 den Namen um umgerechnet 460 Euro vom Betreiber des französischen Marktes. Seitdem wurde OBI zum internationalen Megakonzern - nur in Frankreich heißt man nicht OBI, das wurde damals vertraglich so vereinbart.