Lexikon des unnützen Wissens: Julius Caesar sitzt im deutschen Bundestag

22.01.2017, 07:00 Uhr

Heute hat ein Hinterbänkler aus dem deutschen Bundestag Geburtstag. Was der mit unnützem Wissen zu tun hat? Nun, es ist sein Name, der ihn ziemlich einzigartig macht. Der CDU-Parlamentarier heißt nämlich Cajus Julius Caesar! Kein Scherz! Sein Vater, sein Sohn und sein Enkel heißen übrigens ebenso! Darum wollen wir an dieser Stelle Herrn Julius Caesar zum 66. Geburtstag gratulieren!

Übrigens - und gut passend zum Herrn Caesar: Heute ist der Gedenktag an die Schutzpatronin von Rom. Die heißt Irene, was sogar ich nicht wusste. Die Hl. Irene starb rund um das Jahr 288. Apropos Schutzpatron: Auch dem Hl. Vinzenz von Valencia wird heute gedacht. Dreimal dürfen Sie raten, wessen Schutzpatron der ist. Richtig: Von Portugal - und nicht von Valencia ....