Lexikon des unnützen Wissens: Was TV-KonsumentInnen unbedingt wissen sollten

05.02.2017, 06:00 Uhr

So weit, so wenig unnütz. Jetzt schalten wir aber mal auf richtig unnützes Wissen um: Die beiden TV-Sender des mittelamerikanischen Staates Belize heißen "Great Belize Television" und "Tropical Vision Limited". Der ORF von Estland hört auf den schönen Namen "Eesti Rahvusringhääling" ("Estnischer Rundfunk").Auch schön der Name des einzigen auf Färöer beheimateten Senders: "Sjónvarp Føroya". Die dortige "Zeit im Bild" heißt übrigens "Dagur & Vika", was "Tag & Woche" heißt. In Island schauen die TV-Konsumenten den staatlichen Sender "Ríkisútvarpið", die "ZiB" heißt dort einfach nur "Fréttir, íþróttir og veður" ...Und weil mich unzählige Anfragen dazu (nicht) erreicht haben, verrate ich Ihnen auch noch, dass sich auch der Kleinststaat San Marino einen öffentlich-rechtlichen Sender für seine rund 33.000 BewohnerInnen leistet. Er heißt "San Marino RTV", sendet rund um die Uhr (!), bietet eigene Sport-, Kultur- und Nachrichtensendungen an. Werbung gibt es dort auch - sogar recht viel. Grund: Auch der kleine Bäcker ums Eck kann sich die Werbekosten beim Minisender leisten ...