Der Schloßberg wurde zum Treffpunkt der jungen Wirtschaft

28.08.2016, 17:11 Uhr

"Die Lange Nacht der jungen Wirtschaft" boomte mit neuem Besucherrekord.

Dutzende Damen in Sommerkleidern und Herren in weißem Hemd und schwarzer Hose warteten Freitagabend an der Thalstation der Schloßbergbahn. Ziel: Aufwärts fahren zur "Langen Nacht der jungen Wirtschaft" auf den Kasematten. Und aufwärts ging es mit dieser nach dem Erfolg des Vorjahres auch heuer wieder: 1.700 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung der WKO. Unter den Jungunternehmern, Gründern und wirtschaftlich Interessierten fanden sich auch der Chef der "Jungen Wirtschaft",, und WKO Stmk-Vizepräsidentein. Dieser meinte: "Unsere Jungunternehmer setzen mit Innovation und Unternehmergeist ein ermutigendes Signal für die Zukunft."

Nachdem den Keynote-Speakernundgelauscht wurde, war reichlich Zeit fürs Netzwerken. So nutzten die steirischen Jungunternehmer die Gelegenheit und tauschten sich mit erfahrenen Kollegen aus. Gesichtet wurden Wirtschaftstreibende verschiedener Branchen, wie etwa Wirtschaftskammer Direktor, WiFi-Chef, ÖVP-Klubobmann, Shopping Nord Centerleiterinund viele weitere. Auch für gute Kulinarik war gesorgt. Das Gastro-Duoundtischte auf.moderierte das rundum gelungene Event auf dem Schloßberg, wo bis in die späten Abendstunden auch getanzt und gefeiert wurde.