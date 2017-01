Ball der Freiwilligen Feuerwehr Bad Blumau 2017

12.01.2017, 16:26 Uhr

Feuriges Dinner und heiße Beats beherrschten den diesjährigen Ball der Freiwilligen Feuerwehr Bad Blumau.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Blumau um Kommandant Reinhard Csecsinovits lud zum alljährlichen Feuerwehrball in der Mehrzweckhalle.Unter die große Gästeschar und Ballbesucher, mischten sich auch Bürgermeister Franz Handler und dessen Vize und Abschnittsbrandinspektor Siegfried Flechel.Auch zahlreiche Abordnungen der Wehren Bierbaum, Burgau, Jobst, Lindegg, Rogner Bad Blumau, Dietersdorf, Sebersdorf, Neudorf, Großwilfersdorf sowie die Partnerfeuerwehr Pernitz aus Niederösterreich ließen sich den amüsanten Ballabend nicht entgehen. Für die musikalische Umrahmung und einer tollen Stimmung sorgte das Quintett "Die jungen Südsteirer". Ein besonderes Highlight dieses Jahr war das köstliche 5-Gänge "Fire-Dinner" sowie die große Eröffnungspolonaise, wo auf der Tanzfläche so richtig abgerockt wurde.Gestärkt durch köstliche Speisen fanden die Gäste den Ausklang in der Discobar und in der Weinkost.