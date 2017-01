Peugeot 3008 serviert mit einem „Sektfrühstück“

29.01.2017, 11:31 Uhr

Achtung! Am Sonntag, 2. April, findet im Frieszl-Stammbetrieb in Rohrbach an der Lafnitz die große Peugeot Frieszl-Frühjahrsautoschau statt.

SUV mit i-Cockpit

Beim Peugeot 3008 fallen zunächst die gelungene Karosserie, das gute Platzangebot, die angenehmen Materialien auf. Ein gewaltiger Schritt nach vorne ist das i-Cockpit, für das die klassischen Analog-Instrumente einem volldigitalen und vielfach variierbaren 12,3-Zoll-Bildschirm Platz machen mussten. Gezeigt wird darauf, was der Fahrer sehen will, und zwar an der gewünschten Stelle und in der bevorzugten Größe, ein Tastendruck genügt.Im Motorenangebot sind zwei Benziner mit 130 und 165 PS und zwei Diesel mit 120 PS und 180 PS, die jeweils mit Schaltgetriebe und Automatik angeboten werden. Reichlich Assistenzsysteme, reichlich Vernetzung: Dieses Credo des modernen Automobilbaus gilt natürlich auch für den Peugeot 3008. Er ist teils serienmäßig, teils optional mit so ziemlich allen aktuell verfügbaren elektronischen Helfern ausgestattet und komplett vernetzt bis hin zur Tracking-Möglichkeit im Fall eines Diebstahls.