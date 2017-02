FSK mit starker Offensive

07.02.2017, 07:20 Uhr

Der Fürstenfelder Sportklub bereitet sich intensiv auf die Frühjahrsmeisterschaft vor.

Beim Trainingswochenende des Fürstenfelder Sportklubs wurde intensiv im technischen Bereich gearbeitet. Auch Beweglichkeit und Motorik standen bei einer Halleneinheit am Programm. Bei einem Test wurde Markt Allhau mit 7:3 besiegt. "In der Defensive sind die Gegentore zu einfach gefallen, daran arbeiten wir jetzt intensiv, in der Offensive haben wir sehr schön die Tore herausgespielt", sagte Trainer Christian Waldl. Zum Abschluss gab es auch Grund zum Feiern. Die Geburt von Co-Trainer Sascha Stockers Tochter Alina war ein perfekter Grund dazu. Leider zog sich Bastian Jedliczka gegen Markt Allhau eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird rund zwei Wochen ausfallen. Auch Armin Flatscher (muskuläre Probleme) und Domagoj Beslic (Knieprobleme) sind angeschlagen. Als Ersatztorman wurde Luka Pintaric (22) von MK Malecnik aus Slowenien geholt. Dernächste Test des FSK steht am Samstag, 11. 2. 2017, um 13 Uhr gegen Pischelsdorf am Kunstrasenplatz JUFA in Fürstenfeld am Programm.