Buschenschank Schmölzer: 2. Benefizveranstaltung für Frauen- und Brustkrebshilfe

24.11.2016, 17:24 Uhr

Ein großartiger Erfolg war eine weitere Benefeziveranstaltung im Weingut Schmölzer am Demmerkogel. Für die Frauen- und Brustkrebshilfe kamen an diesem besonderen Abend ein Gesamtbetrag von 6.228,- Euro an Spenden zusammen.

Bei der 2. Auflage einer Benefizveranstaltung von Gustav und Nicol Schneeberger vom Weingut und Buschenschank Schmölzer am Demmerkogel, konnte das Vorjahresergebnis noch übertroffen werden. Dank des enormen Einsatzes von Auktionator Gustav Schneeberger, der gesamten Familie Schneeberger samt Team und der zahlreichen Sponsoren, aber nicht zuletzt auch dank der spendenfreudigen Gäste gehen diesmal gleich 6.288,- Euro an die Frauen- und Brustkrebshilfe.

Netzwerk für Frauen

Engagierte Sponsoren und Helfer

Musikalische Begleitung

Unter dem Motto „Gemeinsam stärker“ stellte Vorsitzende Claudia Petru die frauenspezifischen Angebote der Frauen- und Brustkrebshilfe und mögliche Hilfestellungen vor. Mit der Veranstaltung wolle man, so auch die anwesenden Vorstandsmitglieder unisono, das Bewusstsein für die schwere, aber überwindbare Krankheit schaffen und Mut geben, Brustkrebs zu bewältigen.Ihr Scherflein zum großartigen Erfolg beigetragen haben diesmal der Karpfenwirt, das Restaurant Steirerland, Bürosysteme Petric, ZS Bau- und Projektmanagement, Familie Jauk, Goldschmiedemeisterin Franziska Jahrbacher, Kupferreliefkünstler Manfred Riedl und die gesamte Familie Schneeberger und Team.Goldschmiedemeisterin Franziska Jahrbacher aus Wildon spendierte ein Unikat für die Vergeisterung und Kupferreliefkünstler Manfred Riedl aus Pölfing-Brunn einen Armreifen mit gleich drei Herzen.Als eigens für die Benefizveranstaltung neu formierte Gruppe spielten an diesem besonderen Abend Mario, Martin, Patrick, Christian, Kevin als "Schmölzer Weinkeller Buam" und zum Schluss auch noch Hausherr Gustav Schneeberger musikalisch groß zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste auf.Gustav Schölzer versprach schon am Schluss der gelungenen Benefizveranstaltung, auch im nächsten Jahr wieder den Buschenschank Schmölzer am Demmerkogel für eine weitere Benefizveranstaltung zugunsten der Frauen- und Brustkrebshilfe zur Verfügung zu stellen.