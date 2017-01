Ehrenamtliche engagieren sich für Flüchtlingsarbeit in Leibnitz

26.01.2017, 10:35 Uhr

In dieser Woche hat in Leibnitz die Selbsterfahrungsgruppe zum Thema "Ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen" gestartet.

Kürzlich hat die Selbsterfahrungsgruppe zum Thema "Ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen" gestartet.Die Fotos zeigen nur die beiden Trainerinnen, die Psychotherapeutinnen Nadine Wagner und Tanja Hartner, die die 8 köpfige Gruppe kompetent und empathisch durch den Abend geführt haben. Aus Gründen der Anonymität, die natürlicher Weise für eine Selbsterfahrungsgruppe gilt, damit die TeilnehmerInnen sich auch in geschütztem Rahmen öffnen und anvertrauen können, kann es keine Gruppenfotos geben. Auch ein Einstieg in die Gruppe, die sich einmal monatlich trifft, ist leider nicht mehr möglich.An diesem ersten Abend konnten Gruppenregeln festgelegt und Ziele formuliert werden, aber auch ein erster Erfahrungsaustausch über das Thema: Wie bin ich zu dieser Arbeit überhaupt gekommen? Und: Wieviel Energie brauche ich für mein Engagement? Fand statt.Vision Gesundheit gelingt es damit erstmals, einen Erfahrungsaustausch im Sozialbereich umzusetzen, auf den Ehrenamtliche im Bezirk schon lange warten.Zustande kam dieses Projekt durch Fördermittel aus dem Projekt FLÜGGE, an dem sich die Gemeinde Leibnitz seit dem Vorjahr beteiligt. Natürlich basierte auch hier die Vorarbeit auf ehrenamtlichem Engagement.Bleibt zu hoffen, dass FLÜGGE in Leibnitz kontinuierlich Angebote für Migrationsbewegte bringt und Selbsterfahrung im Ehrenamt weiterhin gesammelt werden kann.