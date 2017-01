20.01.2017, 08:10 Uhr

Gottesdienst für Liebende in Leibnitz

Am Gedenktag des heiligen Valentin, Dienstag, 14. Feber 2017, wird um 19.00 Uhr der Gottesdienst für Liebende in der Stadtpfarrkirche in Leibnitz gefeiert.

Der hl. Valentin, der seinerzeit Liebenden in Rom zu Glück verholfen haben soll, gibt dazu Anlass.

Menschen, die für Ihre Liebe um den Segen Gottes bitten wollen, lädt der Arbeitskreis „Ehe und Familie“ herzlich zu diesem Gottesdienst ein.

Im Rahmen der Messe haben Paare die Gelegenheit, einander den Segen zu spenden und Einzelpersonen den Segen des Priesters zu erhalten.

