Großklein hat im Jahr 2017 viel vor

11.01.2017, 14:03 Uhr

Die Marktgemeinde Großklein hat für das Jahr 2017 wieder zahlreiche Projekte geplant.

Sanierung abgeschlossen

Das Jahr 2017 ist noch jung, doch schon jetzt stehen die Pläne für die diversen Projekte in der Marktgemeinde Großklein. So wird ein Schwerpunkt die Sanierung der Gemeindestraßen sein."Wir sind stets bemüht, die Straßen für unsere Bürger gut in Schuss zu halten und daher sanieren wir auch heuer wieder einige Kilometer", informiert Bürgermeister Johann Hammer. Froh ist Johann Hammer, dass die Sanierung der L 615 Priestergrabenstraße abgeschlossen wurde. "Mein Dank gilt hier dem Land Steiermark für die finanzielle Unterstützung." Ein weiteres Ziel ist die Erschließung von neuem Bauland. "Wir wollen leistbares Bauen und Wohnen für unsere Jugend schaffen, damit sie bei uns in der Gemeinde bleiben und nicht wegziehen", erläutert der Bürgermeister.

Museum erneuern

Weiters wird das Hallstattzeitliche Museum eine kleine Sanierung erhalten. Derzeit läuft hier ein EU-Projekt unter dem Titel "PaleoDiversi Styria", welches grenzübergreifend mit Slowenien umgesetzt wird. Dabei geht es um die Erforschung der Lebensmittel und des Getreides in der Hallstattzeit. "Es sollen Produkte wie damals entstehen, die es in weiterer Folge auch zu kaufen geben wird", freut sich Johann Hammer über das Projekt. Auch in die Freiwillige Feuerwehr Großklein wird investiert: Sie erhält eine neue Doppelgarage inkl. Lagerraum, die dringend notwendig geworden ist. Ein großes Anliegen ist dem Bürgermeister und seinem Gemeinderat die Aktion "Fahr nicht fort – kauf im Ort". Damit sollen die regionalen Geschäfte gestärkt und die Wertschöpfung in der Gemeinde gehalten werden. "Wir haben über 100 Betriebe in unserer Gemeinde und uns ist es natürlich ein Anliegen, diese nach Kräften zu unterstützen", informiert Bgm. Johann Hammer und appelliert auch an seine Gemeindebürger, das Angebot vor Ort zu nutzen.