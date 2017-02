Impulse, die die Region stärken

15.02.2017, 12:22 Uhr

Der Trend ist im Bezirk Leibnitz spürbar: 2016 war das zweitbeste Gründerjahr in der Geschichte.

(wf) Die Zahl der Unternehmensgründungen in der Steiermark steigt weiterhin an und wirkt sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sowie auf den Arbeitsmarkt aus. An den Motiven, sich für das Unternehmertum zu entscheiden, hat sich grundsätzlich nichts geändert: Die flexible Zeit- und Lebensgestaltung, der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und sein eigener Chef zu sein, sind weiter die Hauptmotive. Insgesamt waren 2016 in der Steiermark 3.928 Gründungen zu verzeichnen (mit Personenbetreuer 6.139).

Mit der Selbstständigkeit in den Erfolg

Von der Geschäftsidee zum eigenen Betrieb

Betriebsgründung leicht gemacht

Im Bezirk Leibnitz gab es exakt 397 Gründungen. Lukas Leinich, Mitarbeiter der WKO Regionalstelle Südsteiermark, hat im Jahr 2016 knapp 750 rechtliche Gründerberatungen durchgeführt. Interessant: Das Durchschnittsalter bei Neugründungen ist leicht gesunken und liegt bei 36,8 Jahren. Der Frauenanteil bei Neugründern ist leicht gestiegen auf 46,9 Prozent (mit Personenbetreuern sogar 67 Prozent). Einzelunternehmen führen klar und deutlich die Statistik an. Die Zahl der Neugründungen bei Einzelunternehmen liegt bei 90,4 Prozent. Hingegen sind bei den GmbHs Neugründungen von 6,2 Prozent zu verzeichnen.Neugründungen sind keine Eintagsfliegen: "Drei Jahre nach der Gründung bestehen noch 79,9 Prozent der Unternehmen. Nach fünf Jahren sind es noch mehr als zwei Drittel (68,5 Prozent) der gegründeten Unternehmen", betont Lukas Leinich.Die WKO unterstützt Start-ups im Gründerservice und in den Regionalstellen mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Gründerberatungen, auch nach der Gründung steht die WKO bestehenden Betrieben weiterhin mit Rat und Tat zu Seite.zu sein bedeutet viele Vorteile. (Foto: K.U.Annas/Fotolia.com)Es gibt viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die sich mit wenig Kapital und einer guten Idee selbstständig machten und jetzt finanziell ausgesorgt haben – quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Ganz so einfach ist es aber nicht. Neben Ehrgeiz, Fachwissen, einer guten Idee und hohem persönlichen Einsatz sind noch andere Faktoren für ein erfolgreiches Unternehmen ausschlaggebend, denn nicht jeder Mensch ist ein Unternehmertyp.Unternehmer können ihre eigenen Ideen umsetzen. Sie haben auch eine gewisse Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, sind quasi der eigene Chef. Sie können sich selbstständig etwas aufbauen. Die Arbeitszeit kann selbst eingeteilt werden. Mit der Selbstständigkeit wird oft die Sicherheit eines Arbeitsplatzes aufgegeben. Man muss die Ungewissheit in Kauf nehmen, die ein unvorhersehbarer Geschäftsverlauf mit sich bringt. Gerade anfangs investiert man sehr viel Zeit in den Aufbau und verdient im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden wenig. Feierabende und Wochenenden werden oft durchgearbeitet, somit steigt auch das Risiko von Burnout und Co.eines Businessplanes ist wichtig. (yurolaitsalbert/Fotolia.com)Der Weg in die Selbstständigkeit ist kein Spaziergang. Für den geschäftlichen Erfolg gibt es leider keine Garantie. Die Chancen, aber auch die Risiken sollten dem Gründer bewusst sein.Was biete ich genau an? Ist es etwas Neues und ist dazu auch ein ausreichend großer Markt für die Nachfrage vorhanden? Wie unterscheide ich mich von meinen Mitbewerbern und wie kann ich die Vorteile meines Produktes oder meiner Dienstleistung transportieren?Wie kann ich meine Ideen finanzieren? Welche Förderungen gibt es und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Ebenfalls wichtig ist die Abklärung der sozialen Absicherung.Mit der Erstellung eines schriftlichen Businessplanes und eines Unternehmenskonzeptes werden schon im Vorfeld viele Fragen beantwortet, die sich häufig sonst erst im Zuge eines laufenden Betriebes ergeben. Eine gute Vorbereitung auf die Selbstständigkeit erspart später so manch böse Überraschung.Ausdauer, Kreativität, ungebrochene Motivation, Risikobereitschaft, Glaube an die eigene Idee, Kontaktfreudigkeit und der Wunsch nach Eigenständigkeit sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen. Fachliche Qualifikationen wie Branchenerfahrung und grundlegende kaufmännische Kenntnisse sollten bei einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht vernachlässigt werden. Wer einen Partner oder Familie hat, sollte dessen bzw. deren Meinung und Unterstützung einholen. Natürlich ist es nicht notwendig, alle unternehmerischen Eigenschaften und Qualifikationen mitzubringen. Viele Dinge kann man auch erlernen oder an Experten abgeben. Auch ein finanzielles Polster sollte vorhanden sein, da es gerade am Anfang zu Engpässen kommen kann. Eine gute Kalkulation ist wichtig. Die WKO Südsteiermark hilft gerne.Ermöglicht durch: