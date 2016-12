Das heilige Fest der Imker

08.12.2016, 11:58 Uhr

Am Marienfeiertag wurde in Proleb mit einem Gottesdienst auch dem Schutzpatron der Imker gedacht.

PROLEB. Nicht nur der Jungfrau Maria wurde am 8. Dezember gedacht, sondern auch dem heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Imker.Der Honig ist in der katholischen Religion insofern von Bedeutung, da sich in der Tinte, mit der das alte Testament verfasst wurde, ein klein wenig Honig befand. Die "süßen" Worte Gottes wurden an diesem feierlichen Tag vom Stadtpfarrer Markus Plöbst gelesen, der seine Hochachtung gegenüber den hart arbeitenden Imkern aussprach.Viele Menschen stellen sich in der heutigen Zeit gegen die gesellschaftlichen Fakten, um Erfolg zu haben, so aber nicht die Imker, da sie dem Willen der Bienen unterworfen sind. Dieses Beispiel verwendete Markus Plöbst um zu veranschaulichen, wie unberechenbar und aufwendig der Beruf des Imkers ist.Für üppig blühende Wiesen, für den Sieg gegen die Schädlinge und für weiterhin fleißige Bienen baten die Imker um Erich Lindner, dem Obmann des Imkerverbandes Leoben - Proleb - Niklasdorf.Im Anschluss an die heilige Messe wurden die zahlreichen Besucher auf Kaffee, Kuchen und Glühwein im Pfarrheim eingeladen. Bei einer gemütlichen und dörflichen Atmosphäre wurden den Besuchern auch zahlreiche Honigprodukte wie Kerzen und Liköre präsentiert, die natürlich auch zum Verkauf standen.