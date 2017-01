Art Mine fördert viele Projekte zutage

04.01.2017, 17:34 Uhr

Der Trofaiacher Verein Art Mine bietet 2017 wieder viele interessante Projekte für Kulturbegeisterte und Jugendliche, zudem ist er Schnittstelle für den Europäischen Freiwilligendienst Erasmus+.

TROFAIACH/LEOBEN. Der Förderung des interkulturellen Austausches und Dialogs hat sich der Verein Art Mine rund um Desmond Doyle und seiner Tochter Maeve seit 2014 verschrieben. Eine Schiene des Vereins ist das Kulturangebot, wovon die Konzertreihe „Tower of Songs“ das wohl bekannteste Event ist. „Die zweite Schiene sind die Jugendprojekte, deren Ziel das Kennen-, Verstehen- und Schätzenlernen anderer Kulturen und Sprachen ist“, erklären Maeve Doyle und Michael Domian, die zuständig für die Organisation und Durchführung dieser Jugendprojekte sind, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Europäischer Freiwilligendienst

Es geht wieder ins Ausland

Konzerthighlight

Ein großes Bild

Zudem forciert Art Mine heuer sein Aufgabengebiet im Bereich des Europäischen Freiwilligendienstes Erasmus+ (EFD). Das heißt, Art Mine ist nicht mehr nur Aufnahme-, sondern auch Sendeorganisation für Leute, die bis zu einem Jahr am EFD im Ausland teilnehmen möchten. Österreicher können den EFD nun übrigens auch als Zivildienstersatz verrichten. „Das Alter dafür liegt zwischen 18 und 30 Jahren“, sagt Maeve Doyle. Sie wird derzeit von Margit Tintso aus Estland unterstützt, die sich im Zuge des EFD für ein Engagement in einer gemeinnützigen Organisation in Österreich entschieden hat und der es bei Art Mine im Bezirk Leoben besonders gut gefällt.Nachdem die fünf Jugendprojekte im Vorjahr – Trainingskurse sowie Jugendbegegnung und -austausch in der Türkei, Mazedonien, Island, Estland und Serbien - dermaßen erfolgreich waren, werden von Art Mine natürlich auch heuer wieder ähnliche Projekte für junge Menschen angeboten. Wohin es 2017 geht, wird in Kürze feststehen.„Die Konzertreihe ‚Tower of Songs‘ wird ebenfalls mit Auftritten an jedem letzten Donnerstag des Monats fortgesetzt. Ein Highlight davon wird das Konzert mit Andy Irvine und Peter Ratzenbeck sein“, verrät Domian.Und noch etwas Großes sei geplant: Das Projekt „See The Big Picture“, initiiert von Desmond Doyle. „Dafür wurde im Herbst das erste Bild zum Thema Migration gemalt, das vom nächsten Teilnehmer eine Fortsetzung verlangte und so weiter. Derzeit haben wir 13 Bilder und es sollen noch viele mehr werden, die wir dann gerne aneinandergereiht als zusammenhängendes ‚big picture‘ ausstellen möchten“, erzählt Maeve Doyle. Am „großen Bild“ beteiligen sich bekannte Künstler wie auch Laien, von denen jeder seine eigene Geschichte zum Thema auf die Leinwand bringen kann. Infos unter www.see-the-big-picture.com