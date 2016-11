PVÖ gratuliert seinen Jubilaren

30.11.2016, 09:05 Uhr

Mitglieder des Gröbminger Pensionistenverbandes feierten Geburtstag.

Kürzlich gratulierte der Pensionistenverein Gröbming und Umgebung seinen Mitgliedern im Gasthaus „Wirts z‘Lengdorf“, die ihre runden und halbrunden Geburtstage im vergangenen Jahr feierten und feiern.Vorsitzender Karl Dorrer nahm die Begrüßung vor und gratulierte allen Jubilaren auf das herzlichste. Besonders freute ihn, dass die drei ältesten Geburtstagsjubilarinnen – alle schon über 90 – persönlich an dieser Geburtstagsfeier teilnahmen. Es sind dies Cäcilia Köhl, Frieda Weitgasser sowie Laura Ritter.Sein ganz besonderer Dank galt den Wirtsleuten Renate und Andreas Hof für die freundliche Aufnahme in ihrem Gasthaus und das schmackhafte Mittagessen.Nach dem Essen sorgte der Bürgermeister von Mitterberg–St. Martin, Fritz Zefferer, auf seiner „Steirischen“ mit zünftigen Liedern für beste Stimmung beim Publikum. Die Pensionisten ließen es sich nicht nehmen und sangen bei so manchem „Evergreen“ kräftig und begeistert mit.Zwischendurch erfreute die heimische Mundartdichterin Vroni Lukasser die Zuhörer mit ihren aus dem Leben gegriffenen Gedichten und erntete dafür viel Applaus. Bei Kaffee und Kuchen verging die Zeit wie im Flug und ein schöner Nachmittag neigte sich seinem Ende zu.