Truppe-Gruppe erfreute beim Fohnsdorfer Seniorenball

16.01.2017, 00:36 Uhr

Die Tanzgruppe trifft sich regelmässig Sonntag am Spätnachmittag, die Linedance-Gruppe auch am Montag im Fohnsdorfer „ Resti“. Nach der Choreographie ihrer Tanzlehrerin Michaela Truppe werden von diesen zumeist +50-Girls mit Können und Freude neue Tänze, Tanzschritte und Formationswechsel einstudiert. Vorbereitet hat man sich ja schon seit Oktober, jetzt gab es beim Seniorenball in Fohnsdorf viel Applaus für zwei „vorverlegte“ Mitternachtseinlagen dieser beiden Gruppen. Sie vermittelten, dass auch ein paar Jahresringe mehr keinen Einfluss auf das Vergnügen am Showtanz haben. Siehe Murtaler Zeitung Printausgabe.