01.10.2016, 22:23 Uhr

Einen coolen Tag für Kids hielten die Knittelfelder Kinderfreunde am Samstag bereit: Malen, Zeichnen, Reiten, Spielen, Klettern, am Lagerfeuer Würstl braten, bunte Palatschinken essen und auf den Dinos reiten - das alles war beim Tag des Kindes möglich, zu dem die Kinderfreunde unter der Leitung von Inge Schafarik in den Stadtpark einluden. Einen Bericht darüber lesen Sie in der nächsten Murtaler Zeitung.