USV-Dorfturnier im Eisstockschießen in St. Peter

15.01.2017, 20:57 Uhr

Am Samstag, dem 14. Jänner trafen sich wieder 26 Moarschaften aus St. Peter, um den Dorfmeister im Eisstockschießen zu ermitteln. Dieses vom USV organisierte Dorfturnier war wieder ein Höhepunkt im Dorfleben. Bei den Eisbahnen Stocker, Tennisstüberl Liebminger und Eisbahn Messnerwurden die 6 Finalisten ermittelt.Es gewann die Mannschaft des Tennisstüberls Roswitha Liebminger vor dem Vorjahressieger FF Rothenthurm 2. Die Siegerehrung nahm der USV-Obmann Johann Santner im Gasthaus Messner vor.Der Endstand:1. Tennisstüberl Liebminger Roswitha2. FF-Rothenthurm 23. Die Gemeinderäte4. Four and a half Men5. Meine Lieblingsmoarschaft6. Seniorenbund

Der Wandereisstock wanderte daher vom Vorjahressieger FF-Rothenthurm andas Tennisstüberl Roswitha Liebminger.Bildtext Finalteilnehmer:Die Finalteilnehmer beim Eisstockdorfturnier in St. Peter ob Judenburg: Links die FF Rothenthurm, die den 2. Platz belegte, rechts die Mannschaft vom Tennisstüberl Roswitha Liebminger, die heuer den Turniersieg davontrug. Insgesamt nahmen 26 Moarschaften teil.