MotoGP: Es geht bergauf

19.01.2017, 11:08 Uhr

Weltmeister Marc Marquez stürmte die Streif in Kitzbühel.

Helfer

SPIELBERG. Einen Vorgeschmack auf den MotoGP-Lauf in Spielberg lieferte Weltmeisterkurz vor den Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Nur wenige Meter oberhalb der Mausefalle gab der Spanier mit seiner Honda Gas. Dafür hatte er auch zwei Profis an seiner Seite.Eisspeedway-Legendesorgte mit Spikes für den richtigen Grip an den Rädern. Ex-Schistar und TV-Expertebesichtigte mit Marquez die Streif. "Es war wirklich schwierig, das Bike unter Kontrolle zu halten. Aber ich bin jung und habe Spaß dabei, verrückte Dinge auszuprobieren", berichtete Marquez im Anschluss.

Vorfreude

Info MotoGP am Red Bull Ring in Spielberg von 11. bis 13. August 2017.

Umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Fan Village und vielem mehr.

Hier gibt es

Im Vorjahr hatte bereits Formel 1-Jungstar Max Verstappen die Streif in seinem Boliden erobert. Sinn der Sache war damals und auch jetzt, die Werbetrommel für die Motorsportsaison am Red Bull Ring zu rühren. Die MotoGP kommt heuer von 11. bis 13. August nach Spielberg. "Der Run auf die begehrten Tickets ist ungebrochen und die Vorfreude auf die zweite Auflage in Spielberg riesig", heißt es beim Projekt Spielberg.