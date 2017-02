Ausverkauftes Borg-Musical

14.02.2017, 16:33 Uhr

Feldbach: "Piccolo Grande Amore" wurde zum Publikumsmagneten.

Zwei Familien, die eine aus Frankreich, die andere aus "Bella Italia", ein verliebtes Pärchen und zwei heißblütige Schwiegermütter, die sich partout nicht riechen können und die Feierlichkeiten zum handfesten Fiasko machen.Die Zutaten für das jüngste Borg-Musical "Piccolo Grande Amore" bescherten 3.000 Besuchern, darunter die Präsidentin des Landesschulrates Steiermark Elisabeth Meixner, im Bundesschulzentrum Feldbach einen feurigen Augen- und Ohrenschmaus. 70 Schüler beteiligten sich an der Produktion, die – wie Direktor Gunter Wilfinger betonte – zu hundert Prozent hausgemacht sei. Karola Sakotnik, eine der ersten Absolventinnen der Schule, fungierte als Autorin, Regisseurin und, wohl gemerkt, als samtige Stimme aus dem "Off". Ansonsten gaben aber die jungen Sänger und Schauspieler den Ton an, wobei sie sich bis zu vier Sprachen bedienten. Besonders die italienischen und französischen Songs forderten die Akteure heraus, spezielle Coachings sorgten aber dafür, dass die Sprachhürde schlussendlich nicht zum Stolperstein wurde.