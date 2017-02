15.02.2017, 17:32 Uhr

Der Zukunftspreis steht für wegweisende und vielversprechende Projektideen mit Innovationscharakter.„Die Resi“ befindet sich derzeit in der Startphase und soll künftig eine Onlineplattform werden, welche es Konsumenten ermöglicht, einfach und schnell alle Anbieter regionaler Lebensmittel in der Region zu finden, und deren Produkte ab Hof.Produzenten sollen die Möglichkeit für Produkt- und Hofpräsentation, Verkauf und automatisierte Bestellabwicklung haben."Das Projekt sehen wir als sehr ausbaufähig und viele Ideen schweben uns vor. Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Die Auszeichnung bestärkt uns, diesen weiter zu verfolgen und dank des großen Interesses werden wir ihn nicht alleine gehen", freut sich Markus Schober.Die Vision von „der Resi“ ist ein Leben im Einklang mit der Natur, sie will aufzeigen, dass es für jeden von Vorteil ist, regionale Produkte zu beziehen. Die Wertschätzung und Nachhaltigkeit unserer Region steht hier im Mittelpunkt, sowie die Einfachheit des Einkaufs regionaler Produkte. Konsumenten soll es auf verschiedene Arten möglich sein, regionale Produkte zu kaufen. „Die Resi“ steht für regional, ehrlich, saisonal und im Einklang.Wir kaufen daheim! So stärken wir nicht nur unsere Bauern, die fair für ihre wertvolle und ehrliche Arbeit entlohnt werden sollten, sondern wir sichern damit unsere Unabhängigkeit und auch Arbeitsplätze in der Region.„Die Resi“ und ihr Team freuen sich über Unterstützung und befinden sich derzeit auf der Suche nach landwirtschaftlichen Betrieben, die sich im Rahmen der Online-Plattform präsentieren und Produkte anbieten möchten.Weitere Informationen findest du auf der Webseite, dort können sich auch Regionen, Interessenten und Partner kostenlos und unverbindlich voranmelden und informieren.