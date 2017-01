ÖDK-Flächen: Pläne für Lagerhaus und Fachmarktzentrum

17.01.2017, 08:31 Uhr

Heute bekommen die Stadtgemeinden Bärnbach und Voitsberg die Bebauungspläne von zwei Objekten am ÖDK-Areal.

Jetzt geht´s los. Parallel zum Hochwasserschutz wird ja an der "Besiedelung" der ÖDK-Flächen gearbeitet. Der Voitsberger Stadtamtsdirektor Gernot Thürschweller informiert: "Ab morgen, Mittwoch, werden die Bebauungspläne öffentlich kundgemacht und können in den Bauämtern acht Wochen lang eingesehen werden." In diesen Plänen wird festgelegt, wie hoch die Gebäude maximal sesin dürfen, wo die Häuser und die Parkplätze errichtet werden, die Baugrenzlinien usw.

Neues Fachmarktzentrum

Die Bebauungspläne betreffen das Lagerhaus, wo ja die Standorte Voitsberg und Köflach zu einem großen verschmelzen, und ein neues Fachmarktzentrum mit maximal 5.000 Quadratmetern. Dieses Zentrum wird eine Kärntner Firma errichten, nähere Details sind noch nicht bekannt, weil der Betreiber gerade erst die Mietverträge mit Firmen und Konzernen aushandelt. Das Fachmarktzentrum steht hauptsächlich auf Bärnbacher Grund und soll 60 bis 80 neue Arbeitslätze bieten. Fix ist, dass es einen Branchenmix ohne Lebensmittelhandel geben wird.Acht Wochen lang kann jeder Einwendungen gegen die Pläne erheben, diese Einwendungen werden dann in den Gemeinderäten Ende März in Voitsberg und Bärnbach behandelt. Nach einem gültigen Gemeinderatsbeschluss kommen die Pläne zum Land Steiermark, wo sie noch geprüft werden. Parellel läuft der Hochwasserschutz weiter.