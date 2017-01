Unterhaltung pur beim Stadt-Land-Ball

22.01.2017, 12:54 Uhr

Wenn Stadt und Land beim gemeinsamen Ball im schönen Weizer Kunsthaus-Ambiente das Tanzparkett suchen, dann ruft der Stadt-Land-Ball.

Musikalischer Auftakt

Vielfältiges Programm

Die Stadtgemeinde Weiz, der Rotary Club und Rotaract Club Weiz, die ELIN Stadtkapelle sowie die Kameradschaftskapelle, der Weltladen, das Kunsthaus und die Musikschule Weiz luden auch heuer wieder zum gemeinsamen Stadt-Land-Ball ins Weizer Kunsthaus. Die zahlreichen Ballgäste durften sich über einen stimmungsvollen Ballabend auf ganzer Linie erfreuen.Nachdem eine wunderbare Klangwolke des Jugendblasorchesters, der ELIN Stadtkapelle und der Kameradschaftskapelle Weiz – dirigiert vonim Frank-Stronach-Saal ertönt war, eröffneten anschließend Hausherr, Bürgermeisterund, Präsidentin des Rotary Clubs Weiz, die Ballnacht.Ein buntes musikalisches Programm begleitete die Besucher den ganzen Abend über. So etwa sorgten nicht nur "Jimmy and The Jukes" auf der Hauptbühne für beste Tanzstimmung, auch die "Weizer Musilehrer" und Musikschulensembles gaben guten Ton an. Verschiedene Themenbereiche und Bars sowie ein Schätz- und Gewinnspiel waren ebenfalls Bestandteil für eine gelungene Ballnacht. Highlight war die Mitternachtsquadrille von Tanzlehrerder viele Gäste animierte, das Tanzbein zu schwingen. Der Gewinn des Balles, alle Spenden und Ehrenschutzeinnahmen kommen übrigens wieder der Jugendkulturförderung zugute.