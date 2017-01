Große Ära geht zu Ende

19.01.2017, 12:32 Uhr

St. Margarethens Bürgermeister Johann Glettler tritt zurück. Ihm folgt Vize Herbert Mießl nach.

Nach 23 Jahren legt Johann Glettler das Amt des Bürgermeisters von St. Margarethen an der Raab zurück. Seit November 1993 hat er die Marktgemeinde mitgestaltet. Sein Nachfolger wird der langjährige Vizebürgermeister Herbert Mießl.Bereits in der jüngsten Gemeindezeitung kündigte Glettler den Wechsel an der Spitze der Gemeinde an. Glettler streicht die positive Entwicklung unter seiner Führung hervor. Auf die Etablierung eines "gefragten Standorts für Wirtschaft, Handel und Industrie, an dem erfolgreiche Unternehmer und Gewerbetreibende mehr als 700 Arbeitsplätze sichern", blickt Glettler im Besonderen zurück. Sein spezieller Dank gelte Amtsleiter Johann Renner, der ihm in seiner gesamten Amtszeit loyal und mit großer fachlicher Kompetenz zur Seite gestanden sei.Aufgrund seiner besonderen Verdienste um die insgesamt vier Freiwilligen Feuerwehren – insbesondere die Freiwillige Feuerwehr Sulz – wurde Glettler zum Ehrenmitglied ernannt. Glettler ist auch Ehrenabschnittsbrandinspektor. 15 Jahre lang hat er zudem das Amt des Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr St. Margarethen an der Raab bekleidet. Laut den Feuerwehren konnten diese immer auf seine und die Unterstützung der Gemeinde zählen.