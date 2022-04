Überraschend und altbewährt: Das Stadtmarketing Amstetten hat das neue Programm für das Eventjahr 2022 veröffentlicht. Neben wiederkehrenden Klassikern wie der Einkaufsnacht stehen auch neue Formate am Plan.

AMSTETTEN. "Wir haben bestehende Formate gezielt weiterentwickelt und dort, wo wir Lücken hatten, neue Veranstaltungen ins Leben gerufen", erzählt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Im April beginnen gleich zwei Eventreihen, die für nachhaltige Frequenz und gute Stimmung in Amstetten sorgen sollen: Am 2. April startete der Samstagsbauernmarkt, der bis November jeden ersten Samstag im Monat den Hauptplatz bereichern wird. Ein ganz besonderer Fokus liegt dabei auf speziellem Kinder- und Familienprogramm. Jeder Samstagsmarkt steht außerdem unter einem ganz bestimmten Thema. Nach dem Ostermarkt folgen beispielsweise ein Muttertags- und Vatertagsmarkt.

Ab Donnerstag, 7. April bietet die After Work Session jeden ersten Donnerstag im Monat (außer August) in unterschiedlichen Innenstadtlocations eine Gelegenheit, den Feierabend mit Freunden und Kollegen ausklingen zu lassen oder sich mit anderen Unternehmern auszutauschen.

Sportlich wiederum wird es bei den City Games. Der Laufcup des Stadtmarketings umfasst die vier großen Laufveranstaltungen der Stadt Amstetten: den Night Run 9. Juni), die City Attack (25. Juni im Rahmen der 100 Jahre NÖ-Feierlichkeiten), den 2-Stege-Lauf (3. September) und schließlich den Kinderhilfelauf (2. Oktober).

Start neuer Events

Ab Mai wartet dann jeden Monat ein anderes Eventhighlight. Der FAIRLIEBT Markt für Second Hand Mode und Nachhaltigkeit am 28. Mai richtet sich an alle Amstettner, die auch beim Thema Mode Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit legen und Shoppen gerne mit einem kühlen Drink bei netter Atmosphäre und lässigen DJ-Sounds verbinden.

Das Highlight des Jahres ist heuer sicher die Einkaufsnacht, welche dieses Mal am Freitag, den 24. Juni im Rahmen der 100 Jahre NÖ-Feierlichkeiten stattfindet. Einer von vielen Höhepunkten ist die Präsentation des Sommermusicals „Grease“ auf der Hauptbühne. Als musikalischer Abschluss und Headliner des Abends werden die Jungs von CUBED mit bekannten Hits von AC/DC bis Queen so richtig einheizen.

Am 22. Juli steht die ganze Rathausstraße unter dem Motto „Fête Blanche“. Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr kommt es zu einer Wiederholung der Sommernacht in der Rathausstraße.

Alt bewährt findet am 27. August der Stadtflohmarkt statt.

Mit der ersten Amstettner Genussmeile steht am 17. September bereits das nächste neue Format am Programm. Bei den Gastronomiebetrieben der Innenstadt gilt es, sich durch verschiedenste Köstlichkeiten zu kosten und kulinarisch verwöhnen zu lassen. Am 29. Oktober wird im Rahmen der beliebten Shopping Queen/King-Reihe erstmals zur Shopping Queen-Krönungsparty geladen.

Ab November steht dann alles unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“: für den 18. November ist die Eröffnung des Weihnachtswaldes geplant und die Ulmerfelder Schlossweihnacht soll von 9. bis 11 Dezember durchgeführt werden.

Partner miteinbeziehen



Bei sämtlichen Events werden die Akteure jedenfalls aktiv miteinbezogen.



„Wir versuchen die betroffenen Partner stark in die Eventplanung miteinzubeziehen. Das bringt zwar mehr Abstimmungsaufwand, führt aber zu besseren Ergebnissen“, so Stadtmarketing-Eventmanagerin Lisa Hammerl.

Eine dieser Partnerinnen ist Doris Schweiger, Filialleiterin bei Thalia am Hauptplatz in Amstetten: „Für uns als Unternehmer ist es gerade jetzt nach einer so herausfordernden Zeit wichtig, wieder Lust am Besuch in der Innenstadt zu vermitteln. Da greifen wir das Angebot des Stadtmarketings natürlich sehr gerne auf und engagieren uns.“