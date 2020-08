Jugend "am Reden" und am Demonstrieren bei Strache-Aufritt in Amstetten

STADT AMSTETTEN. Heinz Christian Strache war in Amstetten zu Gast. Auf Einladung des 18-jährigen Benjamin Ripfl kam dieser zu dessen Veranstaltung "Jugend am Reden" ins Yellow. (Die BEZIRKSBLÄTTER berichteten.) Knapp 100 Interessierte kamen in und vor das Lokal, wo man auch am abgeriegelten Parkplatz via Live-Übertragung die Veranstaltung verfolgen konnte.

Während HC Strache am Reden war – etwa über Ibiza, EU und Corona – wurde unweit davon gegen den Auftritt demonstriert.

Zwei Demos in Amstetten

Knapp 50 Demonstranten – überwiegend Jugendliche – zogen dabei müllsammelnd durch die Stadt. Danach gab es bei einer zweiten Demo auf einer aufgestellten Leinwand ein "Best-of Strache".

In der Innenstadt war auch Jürgen Wahl unterwegs. Der Gründer der Facebook-Seite "Muss das sein ... liebes Amstetten" legte seine Seite mit 4.580 Followern unter neuem Namen "Aktion kritische Mostviertler" in die Hände von Ripfl, nur um ihm diese kurz danach "enttäuscht" wieder zu entziehen. Der Grund: Ripfl sei ihm "zu rechts". Ripfl wollte dazu (noch) keinen Kommentar abgeben.