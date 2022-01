Die 2.Runde der 2.Klasse fand in St.Peter/Au statt. Badminton St.Peter/Au II ging als Tabellenführer in diesen Turniertag.

ST. PETER/AU. Als ersten Gegner empfing man die Mannschaft aus St.Pölten. Christoph Streißlberger/Thomas Lorenz im 1.Herrendoppel sowie Gerhard Rohrhofer/Gerhard Ludwig im 2.Doppel konnten zu Beginn durch jeweils 2-Satz-Siege auf 2:0 stellen. Nach ebenso gewonnenem 1. und 2. Herreneinzel stellte Thomas Lorenz in einem spannenden 3-Satz-Match den 5:0 Endstand her.

Drei souveräne 2-Satz-Siege

Im 2.Spiel des Tages war der Gegner aus Hirtenberg zu Gast. Mit derselben Aufstellung wie zu Beginn ging man in das Spiel gegen den Tabellenzweiten.

In zwei spannenden Doppeln musste man schlussendlich jeweils in 3 Sätzen den Gästen die Punkte überlassen. Mit einem 2:0 Rückstand und dem Rücken zur Wand folgten die Einzelpartien. Mit drei souveränen 2-Satz-Siegen konnte die St. Peterer Mannschaft aber schlussendlich noch den wichtigen 3:2 Sieg feiern.

Mit diesen 2 Siegen führt St. Peter/AU II die Tabelle nun ungeschlagen an. In der letzten Runde sollte ein Unentschieden genügen um den Meistertitel zu holen.

©Philipp Fritz