22.12.19 Mit dem heutigen Eintritt der Sonne in das Zeichen Steinbock beginnt astronomisch der Winter und kurz vor Weihnachten rückt die Verantwortung wieder in den Mittelpunkt. Unter dem Zeichen Steinbock Geborene sind Machertypen, die mit Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit ihre eigenen Ziele verfolgen und schon früh gelernt haben, Verantwortung zu tragen. Sie wollen hoch hinaus und kommen meist alleine an die Spitze. Der Steinbock ist ein kardinales Zeichen, das Initiative zeigt, Dinge in Angriff nimmt und umsetzt. Übernehmen Sie jetzt in der Weihnachtszeit die Verantwortung für Ihre Familie und drücken Sie mal ein Auge zu, selbst wenn andere nicht Ihrem hohen Ideal entsprechen. Lassen Sie unter dem Christbaum mal fünf gerade sein und bringen Sie Ihren weichen Kern unter der rauen Schale zum Vorschein!

Die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock können durch den harmonischen Aspekt der Sonne geplante Aktivitäten erfolgreich umsetzen. Auch die Skorpione und Fische profitieren wieder von mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen. Bei den Stieren und Skorpionen kann es in der Partnerschaft jedoch leicht zu Unstimmigkeiten kommen. Lassen Sie Ihren Partner auch mal zu Wort kommen und reduzieren Sie Ihr dominantes Verhalten auf ein Minimum! Bei den Widdern, Krebsen und Waagen können die kommenden Tage von Spannungen gezeichnet sein, es läuft nicht alles rund und geht nicht alles nach Ihrem Kopf. Lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie auch mal den anderen die Führung! Schalten Sie ab und erzwingen Sie nichts!

Geben Sie nicht leichtfertig Geld für größere Investitionen aus, es könnte sich im Nachhinein herausstellen, dass es nur ein unnötiger Spleen von Ihnen war. Beschäftigen Sie sich stattdessen in diesen Tagen lieber künstlerisch und kreativ. Mit geballter Power und Kraft können Sie in den letzten Arbeitstagen des Jahres noch markante Erfolge einfahren und enorme Arbeitsleistungen erbringen. Vorsicht: Neptun verführt leicht zu Konzentrationsstörungen und Ablenkungen! Versuchen Sie deshalb, wichtige Gespräche, vor allem mit Vorgesetzten, lieber auf den Jahresanfang zu legen. Sie finden jetzt nicht die richtigen Worte dafür und das Ergebnis könnte erheblich von dem abweichen, was Sie sich erwartet haben. Nutzen Sie stattdessen lieber den positiven Mars/Pluto Aspekt, der Sie mit dem notwendigen Schuss Energie für die letzten Weihnachtseinkäufe versorgt.