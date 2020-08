Coronacluster auch im Bezirk Baden. Drei positive Fälle führten in einem Pflegeheim in Berndorf zur vorübergehenden Schließung des Heimes, auch im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen hat es wieder Fälle gegeben, zum dritten Mal in der Corona-Zeit. Insgesamt waren am 3. August 232 positiv getestete Fälle bekannt. Im Bezirk Baden leben ca. 140.000 Menschen. Man muss nicht nur nach Deutschland schauen, wo es bereits Großdemonstrationen von "Covidioten" oder angeblichen "Verschwörungstheoretikern" gibt, wie sie nun genannt werden.

Auch hier werden Menschen aller Ideologien mehr, die die Verhältnismäßigkeit der Corona-Verordnungen anzweifeln und z.B. die nun wieder herrschende Maskenpflicht beim Lebensmitteleinkauf, bei Post und Bank sowie weiterhin im Gesundheitsbereich und in Apotheken ablehnen. Was ist Ihre Meinung?