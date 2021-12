Sachspenden für die Brandopfer werden bei Familie Franz Heiling Fleischerei in Oeynhausen entgegengenommen 🙏🌟

Wir bitten um Sachspenden wie etwa Kleidung für den 3jährigen oder eventuell auch Spielsachen welche nicht mehr gebraucht werden. Damit wir sie unterstützen können. Diese Familie hat leider nichts mehr, sie haben alles verloren.

Danke für euer Engagement 🌟

---------------------------------------------------------------------

Aus noch ungeklärter Ursache brach ein Brand am Montag früh um 8.30 in einem Einfamilienhaus in der Stadtrandsiedlung Randsiedlungsstraße 20b aus.

Es wurden 3 Feuerwehren des Feuerwehrabschnitt Traiskirchen alarmiert und der Atemluft Container der FF Baden Weikersdorf angefordert. Unter mithilfe des Arbeiter Samariterbund Traiskirchen - Trumau, der Polizei und der Feuerwehren konnte nach 2,5 Std der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

3 Personen konnten das Wohnhaus noch rechtzeitig verlassen und wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Samariterbund Traiskirchen-Trumau ins Krankenhaus gebracht.

Archiv: Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger