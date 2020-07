Erlebe einen Tag mit der ganzen Familie in der KTM Motohall inkl. einem Besuch im angrenzenden Restaurant Garage. Jetzt Gewinnspielformular ausfüllen und gewinnen.

Auf 2.600 m2 bietet die interaktive Ausstellung auf 3 Ebenen einen Ausflug der besonderen Art für die ganze Familie. Direkt am KTM Platz 1 in Mattighofen, nur wenige Meter von der allerersten Werkstatt des Unternehmensgründers Hans Trunkenpolz entfernt, befindet sich die spektakuläre KTM Motohall.

Es geht um Helden, ihre Maschinen und ihre Abenteuer, Geschichte sowie Innovationen und Technik rund um das Thema Motorrad und die Marke KTM. Und das alles barrierefrei, mit interaktiven Displays und virtuellen Rundgängen – inklusive einem 300 m² großen Shop und dem angrenzenden Restaurant Garage.

Was erwartet dich auf der Rookie-Tour?

Auf der Rookie-Tour begeben sich die Jüngsten auf eine Rally durch die Ausstellungswelt der KTM Motohall. Vorbei an Simulatoren, Checkpoints und ihren Lieblingsfahrern. Über alle Ausstellungsebenen sammeln die kleinen Champions ihre eigenen Eindrücke und Erlebnisse und dokumentieren ihr Wissen in einem Booklet, das sie mit nach Hause nehmen können.

Ferienprogramm im Innovation Lab der KTM Motohall: Löten, Doodlen, Designen

Die KTM Motohall sorgt mit ihrem Ferienprogramm auch heuer wieder dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Kids von 6- bis 18 Jahren können sich auf Workshops (unter Voranmeldung) im hauseigenen Innovation Lab und die Rookie-Tour in der Ausstellung freuen.

Basiswissen in den Bereichen Elektrotechnik und digitale Gestaltung

"Im Hause KTM stehen Technik und Innovation im Vordergrund. Uns ist es wichtig, der jüngeren Zielgruppe technische Themen näher zu bringen, die auch in der KTM Welt angewendet werden. Das Erlernen von Basiswissen in den Bereichen Elektrotechnik, 3-D- und digitaler Gestaltung stehen im Fokus der Workshops", so KTM Motohall Geschäftsführer René Esterbauer.

Learning by doing: Alles, was die Kids mitbringen müssen, ist ihre Neugierde. Den Rest lernen sie ganz spielerisch – indem sie einfach drauf loslegen.



Zu gewinnen gibt es:

1 x Familienticket für die KTM Motohall im Wert von € 25,-- (Eintritt für 2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 18 Jahre) plus 1 x Konsumationsgutschein im Restaurant Garage im Wert von € 75 (Gesamtwert Gewinn € 100).

Plane hier deinen Besuch in der KTM Motohall:

https://ktm-motohall.com/

Restaurant Garage:

https://garage-mattighofen.com/