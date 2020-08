Der Braunauer Ausstellungsverein kam gestern Abend, 11. August, in einer kurzfristig einberufenen Sitzung zu der Entscheidung, die Braunauer Herbstmesse im Jahr 2020 ausfallen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen zum Schutz vor Corona findet die Veranstaltung erst wieder 2021 statt.

BRAUNAU. Nun steht es fest: Die Braunauer Herbstmesse, die dieses Jahr von 18. bis 20. September stattgefunden hätte, wurde für heuer coronabedingt abgesagt. "Wir haben alle Argumente pro und contra sorgfältig abgewogen und unsere einstimmige Entscheidung war es, die Herbstmesse erst wieder im nächsten Jahr zu veranstalten", begründet der Braunauer Ausstellungsverein seine Entscheidung.

Mehraufwand für mehr Sicherheit

Die Bezirkshauptmannschaft Braunau sowie die Gesundheitsbehörde hätte einer Durchführung zwar zugestimmt, doch die allgemein vorherrschende Veranstaltungs-Unsicherheit hat letzten Endes zu der Entscheidung geführt, die Messe abzusagen. "Die schwierigen, zumindest zur Zeit gültigen Rahmenbedingungen, ein Vergnügungspark, der, wenn überhaupt, nur eine Minimalvariante seiner selbst hätte sein können, ein gestrichenes Oktoberfest, zumindest so wie wir es kennen ... Damit auch weniger Besucher, die dann über das reduzierte Angebot enttäuscht sind und in der Folge dann enttäuschte Aussteller", heißt es in einem Schreiben der Veranstalter.

Die Durchführung hätte für die Veranstalter ein hohes Maß an Mehraufwand gefordert, was unter anderem eine finanzielle Herausforderung für den Ausstellungsverein bedeutet hätte: Zahlreiche kurzfristige Absagen, die zu weniger Einnahmen führen, wären eine zusätzliche Belastung gewesen. "Und zu guter Letzt dann noch die eine Frage, die heuer keiner beantworten kann und will: Wer garantiert, dass die Veranstaltung fix durchgeführt werden kann?", so die Veranstalter.

2021 soll die Braunauer Herbstmesse dann aber wieder in gewohnter Manier, inklusive Braunauer Oktoberfest und Vergnügungspark, stattfinden.