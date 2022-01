Unter die Vereinsgeschichte des FC Braunau wurde nun ein endgültiger Schlussstrich gezogen. Grund: Im Nachwuchsbereich konnten keine Funktionäre mehr gefunden werden.

BRAUNAU (ebba). Am Wochenende wurde bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung das befürchtete „Aus“ für den FC Braunau besiegelt – die BezirksRundSchau hat berichtet. Leider ist es nicht gelungen, neue Funktionäre für den Weiterbestand des Vereines zu finden. Damit wird der FC Braunau mit Juni 2022 aufgelassen.

Die Sportunion Raiffeisen St. Peter und der ATSV Ranshofen haben sich darauf verständigt, die Nachwuchs-Spielgemeinschaft im Großfeldbereich weiterzuführen. „Wir in St. Peter und unser zweiter Partnerverein ATSV Ranshofen werden den Kindern und Jugendlichen aus Braunau weiterhin eine sportliche Heimat bieten und dafür sorgen, dass sowohl trainiert als auch Meisterschaft gespielt werden kann“, informiert Reinhold Klika, Obmann der Sportunion Raiffeisen St. Peter, auf seiner Facebook-Seite.

Dieser befürchtet, dass in Zukunft auch andere Vereine wegen Funktionärsmangel "w.o" geben müssen. „Wer ein entsprechendes Angebot vor Ort möchte, sollte auch mal in sich gehen. Nur "konsumieren" alleine wird zu wenig sein. Vereine leben vom Miteinander – und auch davon, dass einige Verantwortung übernehmen“, regt Klika zum Nachdenken an.