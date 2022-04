BEZIRK BRAUNAU. Der KSV1870 berichtet über die Insolvenzentwicklung im ersten Quartal 2022. So gab es im Bezirk zwei Firmenpleiten: Neben diesen Unternehmensinsolvenzen konnten fünf Verfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet werden. Im Jahr davor gab es im Vergleichszeitraum drei Insolvenzen. Privatinsolvenzen gab es im Bezirk Braunau im ersten Quartal 14 gegenüber 15 im Vorjahres-Zeitraum. „Der gegen Ende des Jahres 2021 eingesetzte Turn-around im Bereich der Unternehmensinsolvenzen hat sich zu Jahresbeginn kontinuierlich fortgesetzt. Die aktuellen Zahlen befinden sich in etwa auf ‚Vor-Krisen-Niveau‘, womit zwei Jahre nach Beginn der Corona-Krise eine gewisse Stabilität im heimischen Insolvenzgeschehen erreicht wurde. Auch am Ende des zweiten Corona-Jahres ist die Pandemie kein massiver Treiber von Privatkonkursen. Die Menschen sind mehrheitlich krisenresistent“, erklärt Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz.