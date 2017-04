"Großes Kino" beim Inn4tler Sommer

28.04.2017, 09:56 Uhr

INNVIERTEL (penz). "Das Innviertel hat nicht nur landwirtschaftlich so einiges zu bieten. Wir brauchen uns auch im kulturellen Vergleich nicht zu scheuen", macht Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher auf die diesjährigen Kulturhighlights des Inn4tler Sommers aufmerksam. Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte, Kabaretts, Workshops, Ausstellungen: Der mittlerweile neunte Inn4tler Sommer bietet wieder ein umfangreiches Programm in allen Facetten. "Von jung bis alt - es ist für jeden was dabei", verspricht Johannes Waidbacher. In zwei Programmheften gepackt präsentieren die Bezirksstädte Braunau, Ried und Schärding 106 Highlights der Saison, ausgetragen an 29 Spielstätten. Das erste Heft, von Mai bis Juli, gibt es bereits druckfrisch zum Durchblättern.

Brücken nach Bayern

Jedermann 2.0

150 Jahre Messe Ried

Schaurige Geschichten

Bürgermeister Waidbacher verrät, dass heuer erstmalig "Brücken zu unseren bayrischen Nachbarn geschlagen werden". Ein Drittel der Besucher seien aus den deutschen Grenzregionen, ergänzt Schärdings Oberhaupt Franz Angerer. Umso mehr sei man darauf erpicht, 'drent und herent' auch kulturell zusammenzuführen.Das Innviertel müsse sich nicht vor der Landeshauptstadt Linz verstecken, sagt Bürgermeister Angerer. Denn: "Durch die gute Zusammenarbeit kann eine ausgezeichnete Qualität geboten werden. Das lockt Kunst- und Kulturinteressierte zu uns ins Innviertel." Auch Bürgermeister von Ried, Albert Ortig, schließt sich der Meinung seiner Vorredner an: "Die Stärke einer Region liegt in Kooperationen. In Zeiten wie diesen muss das Miteinander mehr gestärkt werden denn je.""Die Jedermann-Premiere ist im vorigen Jahr sehr gut angekommen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diesen Vorhang ein zweites Mal fallen zu lassen", sagt Robert Ortner vom Bauhoftheater Braunau, der normalerweise kein Freund vom "wiederaufrollen" ist. Deswegen wurde das Stück auch etwas adaptiert. Durchaus könnte sich Ortner vorstellen, aktuelle Bezüge ins Stück miteinfließen zu lassen. Im Rahmen eines Felix Mitterer "Double Feature" spielt auch ein neues Stück Premiere: "Krach im Hause Gottes". Aufführungen sind im Zeitraum von 6. Juli bis 6. August. Die Mysterienkomödie spielt im engen Zusammenhang mit dem Bestseller "Jedermann".Sieglinde Frohmann, Leiterin der städtischen Kulturabteilung, verwies auf die Ausstellung "150 Jahre Messe Ried. Damit wird Vergangenheit, Gegenwart, Highlights und Meilensteine des Unternehmens wieder aufgelebt. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des ältesten Messeveranstalters Österreichs in zahlreichen Bildern, Plakaten und Exponaten. Die Ausstellung findet von 26. Juli bis 6. September immer dienstags von 9 bis 16 Uhr statt. Überdies verwies sie auf das Charlotte-Taitl-Haus, ein Lern- und Gedenkort, der am 16. Mai eröffnet wird.Wer es gerne schaurig hat, ist bei der Schärdinger Kriminacht gut aufgehoben. Wenn die Dämmerung naht, laden Krimi-Schrifsteller mit ihren Lesungen zu einer gefährlichen "Reise" ein. Zudem gibt's am Festtag "125-Jahre Kolpingfamilie Schärding" einen Festzug über den Schärdinger Stadtplatz. (24. Juni)