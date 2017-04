Pumberger liest heitere Mundartgeschichten

Aspach: DARINGER Kunstmuseum Aspach |

ASPACH. Mundartschriftsteller Karl Pumberger-Kasper lädt am Freitag, dem 19. Mai, um 20 Uhr zur Lesung ein. Im Daringer Kunstmuseum liest er unter anderem aus seinen Werken "Scheidakliabm und Öpfibrocka", "bm is unt & unt is obm" und "Hehna-Augen-Pflaster". Pumbergers Innviertler Mundartgeschichten sind aus der Literaturlandschaft Oberösterreichs nicht mehr wegzudenken. Für musikalische Begleitung und Verpflegung ist natürlich gesorgt.



Eintritt: Vorverkauf in der Aspacher Bibliothek, in der Volksbank und der Raika Aspach für 7€, Abendkassa 8€.