Der Umgang mit dem Heuwehrgerät - Stützpunktfeuerwehr schulte die Mitglieder

28.04.2017, 07:48 Uhr

Tarsdorf: Freiwillige Feuerwehr Tarsdorf | Vergangenen Montag führten wir eine Heuwehrübung durch. Die FF Tarsdorf ist eine von zwei Stützpunktfeuerwehren im Bezirk, welche zu Heumessungen bzw. Heuwehreinsätzen ausrückt.Um dabei auch richtig vorzugehen, wurden unsere Kameraden dementsprechend geschult. So wurde zuerst mit der Heusonde die Temperatur des Heu's an verschiedenen Stellen gemessen und die Werte überprüft. Ein Heuwehreinsatz bzw. eine Verwendung des Heuwehrgebläses ist übrigens ab einer Heustocktemperatur von 70 Grad nötig. Die Werte werden in ein dafür vorgesehenes Messblatt eingetragen. Im Anschluss wurde dann das Heuwehrgerät (Gebläse) aufgebaut, um den Heustock zu belüften.

Da wir als Stückpunktfeuerwehr nur als Unterstützung bzw. wegen dem Gerät alarmiert werden, sind wir auch bei anderen Feuerwehren im Bezirk zu Gast, um diese im Umgang mit dem Heuwehrgerät vertraut zu machen. Erfreuerliche weiße lässt sich sagen, dass die Heuwehreinsätze in den letzten Jahren zurückgegangen sind. So mussten wir das letzte mal 2014 ausrücken.