In Papiermühle Braunau entstehen 19 seniorengerechte Wohnungen

Fertigstellung erfolgt im Sommer 2017

BRAUNAU (ebba). Ein neues seniorengerechtes Wohnbauprojekt in Braunau steht kurz vor der Fertigstellung. In der ehemaligen Papiermühle in der Nähe des Innufers werden 19 seniorengerechte, barrierearme Wohneinheiten errichtet.Die Betreuungsleistungen werden beim Projekt „Wohnen mit Betreuung“ vom Diakoniewerk übernommen. Durch die optimale Lage sind wichtige Infrastruktureinrichtungen innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar. „Mit dieser modernen Wohnanlage ist es den Bewohnern möglich, einerseits stundenweise Betreuung in Anspruch zu nehmen und andererseits am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilzuhaben“, betonten die Projektverantwortlichen.Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 23. Mai, um 16 Uhr im Rathaus Braunau wird das Projekt allen Interessierten vorgestellt.

Geschichtsträchtiges Gebäude

19 Wohnungen werden errichtet

Optimale Betreuung der Senioren

Anmeldungen und Besichtigungen ab sofort möglich

Bereits im 15. Jahrhundert wurde die Papiermühle in Braunau errichtet, da die Qualität des handgeschöpften Büttenpapiers bis Bayern, Wien und Budapest bekannt war. Nach einem Brand im Jahr 1912 wurden die Gebäude teilweise wieder aufgebaut. Im Jahr 1981 wurde das Haus unter Denkmalschutz gestellt und beherbergte bis vor kurzem Mietwohnungen. Das Gebäude befindet sich mitten im Naherholungsgebiet von Braunau, das Stadtzentrum ist in acht Minuten zu Fuß erreichbar.Jetzt werden in diesem Gebäude 19 seniorengerechte, barrierearme Wohneinheiten errichtet, die modern ausgestattet und auf die Bedürfnisse der älteren Menschen ausgerichtet sind. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2017. Alle Geschoße sind mittels Lift barrierefrei erreichbar. Die Küche und das Bad sind voll ausgestattet, eine bodenebene Dusche beugt Verletzungen vor. Weiters sind die E-Geräte mit einer automatischen Stromabschaltung nach individuell einstellbarer Zeit ausgestattet. Die sanitären Einrichtungen verfügen überdies über eine automatische Wasser-Stopp-Funktion. Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 31 und 69 m².Das neue Wohnangebot richtet sich an Senioren, die sich eine kleinere, barrierefreie Wohnung wünschen und aufgrund altersbedingter körperlicher Einschränkungen einen Betreuungsbedarf haben.Die Betreuungsleistungen des Diakoniewerks umfassen unter anderem die Unterstützung vor Ort durch eine speziell ausgebildete Betreuungsfachkraft. Auch ein 24-Stunden-Notruf kann in allen Wohnungen installiert werden. Außerdem werden vom Diakoniewerk gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen organisiert. Auch Botengänge, wie beispielsweise das Abholen von Medikamenten aus der Apotheke, werden durchgeführt.Ab sofort können sich interessierte Wohnungssuchende für das Betreute Wohnen in Braunau anmelden. Die Firma IV-Immowell GmbH bietet jederzeit eine Besichtigung an. Falls jemand nicht mobil ist, werden seitens der IV-Immowell GmbH auch Hausbesuche durchgeführt. Informationen sind unter der Telefonnummer 07242/908 273 erhältlich. Die Hausverwaltung übernimmt die IV-Immobilien und Verwaltungs GmbH.