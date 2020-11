Das NTK Kapfenberg im Normalbetrieb

Das Neurologisches Therapiezentrum Kapfenberg (NTK) empfiehlt: Therapien trotz Corona-Pandemie nicht aufschieben.

Rehabilitation kann auch in Zeiten der Corona-Pandemie in vielen Fällen nicht warten, weil eine Verzögerung zu bleibenden Folgeschäden führen kann. Das Leistungsangebot des Neurologischen Therapiezentrums Kapfenberg (NTK) – einer Einrichtung der VAMED – steht den Patienten in vollem Umfang zur Verfügung.

Das Ambulatorium für Physiotherapie, die Osteoporoseambulanz und das Ambulatorium für neurologische Spezialtherapie des NTK sind geöffnet. „All unsere getroffenen Vorkehrungen sorgen für die größtmögliche Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter“, erklärt der Geschäftsführer des Neurologischen Therapiezentrums Kapfenberg, Robert Schober.

„So komfortabel wie möglich, so sicher wie nötig“: Unter diesem Leitmotiv hat die VAMED eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um ihren Patienten trotz der Pandemie eine geschützte Umgebung im Neurologischen Therapiezentrum Kapfenberg anzubieten. Dies gilt für stationäre Aufenthalte und gleichermaßen für ambulante Therapien.

Die Abläufe wurden an die neue Situation angepasst – mit COVID-19 Testungen und Gesundheitschecks, dem Tragen von Schutzmasken, umfassenden Hygiene-Vorkehrungen wie verstärkter Desinfektion und Reinigung und intelligentem Kontaktmanagement.

Anmeldungen werden weiterhin ausschließlich telefonisch durchgeführt. Vor Beginn der Behandlungen findet außerdem ein umfassendes „Screening“ der Patienten statt. In Form einer Checkliste wird nach Krankheitssymptomen und eventuellen Kontakten zu an COVID-19 erkrankten Personen gefragt und Fieber gemessen. Das Personal wird wöchentlich getestet.

Über das NTK

Die Neurologische Therapiezentrum Kapfenberg GmbH bietet im Krankenhaus seit mehr als zwei Jahrzehnten stationäre Betreuung und neurologische Behandlung sowie weitere Ambulatorien für Physiotherapie, neurologische Spezialtherapie und für die Behandlung von Osteoporose.

Als erste Gesundheitseinrichtung in Österreich erfüllt das NTK seit 2002 den Gold-Standard der Joint Commission International (JCI) und hat vor allem in der Patientensicherheit einen internationalen Maßstab gesetzt. Damit zählt das NTK zur Riege von rund 1.000 führenden „World Hospitals“. Das NTK wurde bereits zum 4. Mal mit dem Zertifikat Gold im Rahmen der Aktion „Saubere Hände“ ausgezeichnet. In Österreich konnten diese Auszeichnung nur drei Kliniken erreichen.

Über die VAMED

Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. In 95 Ländern auf fünf Kontinenten hat der Konzern rund 960 Projekte realisiert. Die VAMED ist ein führender Anbieter von Rehabilitationsleistungen in Europa und mit der VAMED Vitality World der größte Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich. Im Jahr 2019 war die VAMED Gruppe weltweit für mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Geschäftsvolumen von rund 2,6 Milliarden Euro verantwortlich.