Am 13. März öffnet die Fachhochschule (FH) Joanneum am Standort Kapfenberg wieder ihre Pforten. Die Atmosphäre einer FH erleben, mit Lehrenden, Studierenden und Absolventen sprechen und sich über den Studienalltag, Praxisprojekte, Praktika, Auslandssemester, Berufschancen informieren – das alles bietet das Open House. Auch dieses Jahr können Interessierte in Workshops und öffentlichen Vorlesungen einen Einblick in ihr Wunschstudium bekommen. Das genaue Programm dazu finden Sie unter http://openhouse.fh-joanneum.at/.