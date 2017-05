Siegerin steht fest....

10.05.2017, 05:44 Uhr

Es ist Puchenstuben... wor jo wirklich net schwer... bei so einer Beschreibung...und mit der Hilfe von Google. Grins.Des nächste Mal werd i mi echt bemühen, es ganz schwer zu machen, damit sich des Rätsel a net glei öffnen läßt.... mia schwant do eh schon wos.Jetzt kann sich die Karin , natürlich was aussuchen, ....zwischen - Gezeichnetem , Gebackenem , Gestricktem und Gehäkeltem.Stell jetzt Symbolbilder rein... und wenn du dich entschieden hast, so schreib es mir bitte.Da bekommst du dann genau den Preis , den du dann haben willst.Gratuliere dir herzlichst.