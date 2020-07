Neue Weichenstellungen in Sachen Ausbildungs-, Berufs- und Jobwahl werden im modernen Berufsleben immer häufiger notwendig. Die gewachsene Arbeitslosigkeit durch die vom Corona-Virus verursachte wirtschaftliche Krise sorgt dafür, das sich gerade jetzt auch im Burgenland mehr Menschen neu orientieren müssen.

Die Bildungsberatung Burgenland bietet dazu professionelle, kostenlose und völlig unabhängige Beratung und Coaching an. Das Beratungsangebot wird dabei in vielerlei Hinsicht so ausgerichtet, dass es für alle Menschen im Burgenland so einfach wie möglich ist, das Service in Anspruch zu nehmen.

So wird an 25 verschiedenen Orten im Burgenland persönliche Beratung angeboten. Zusätzlich dazu gibt es E-Mail-Beratung und einen instant-Chat. Neu im Angebot ist auch die Möglichkeit der Videoberatung, die sich gerade in der Corona-Zeit sehr bewährt hat. Wer am liebsten telefoniert, bekommt natürlich auch die Möglichkeit zur telefonischen Beratung.

Gute Beratung ist nur einen Klick entfernt

Brandneu ist die Möglichkeit, Termine für die persönliche Beratung online auf der Webseite der Bildungsberatung zu buchen. Über eine Burgenlandkarte wird man zu den Beratungsstandorte in der Nähe geleitet und nach der Auswahl der Orte zu den dort jeweils angebotenen Beratungsterminen.

Damit soll ganz bewusst dazu beitragen, dass genau die Menschen, die etwas zögerlich sind und sich nicht so unbefangen dazu entschließen können, Beratung in Anspruch zu nehmen, sich leichter in die Beratung bringen lassen. Am Wochenende, am Abend vor dem TV-Schirm, beim Schmökern während der Bus- oder Bahnfahrt usw. Ob am Computer oder am Smartphone, die Online-Buchung soll die Hemmschwelle zur Terminvereinbarung reduzieren. Es ist viel besser sich spontan dazu zu entschließen in der Beratung die eigenen Situation einmal auszubreiten und herauszufinden, wie die Beratung von Nutzen sein kann, als lange zu überlegen, ob man mal anrufen soll und das überhaupt einen Sinn hat.“, so Martin Weber, Projektleiter und Berater.

Die Bildungsberatung Burgenland kann ein sehr breites Spektrum an Themen kompetent abdecken, deswegen ist man mit seinen Anliegen nie falsch, sofern es um Bildung, Karriere oder Beruf geht. - „Die Türen für die Anliegen der Burgenländer und Burgenländerinnen sind bei uns immer weit offen. Man muss nur durchgehen. Alles weitere klären wir ganz individuell im Gespräch", erklärt Martin Weber.